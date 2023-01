La ‘albiceleste’ no estará en el Mundial Sub 20 ‘Indonesia 2023’. La selección argentina quedó eliminada en la fase de grupos del Sudamericano de la categoría, en Colombia.

La escuadra que dirige Javier Mascherano no consiguió el ansiado boleto al hexagonal final tras caer por 1-0 ante el seleccionado anfitrión, en cruce por el Grupo A.

Argentina llegaba a la última jornada de la primera ronda con la obligación de superar a los ‘cafeteros’ para timbrar su pase al mini-torneo que definirá los cupos para la próxima Copa del Mundo.

Y la ‘albiceleste’ falló. Perdió tres de los cuatro partidos que jugó, timbrando un fracaso estrepitoso.

Para rematar el opaco Sudamericano, Argentina cayó ante Colombia con un gol que se ‘comió’ el arquero Franco Herrera, a los 75 minutos. El golero de Newell’s no pudo contener un débil remate desde afuera del área de Juan Fuentes.

Con este gol de Fuentes, jugador del Barça B, Colombia elimina a Argentina del Sudamericano sub 20. pic.twitter.com/G0nKXGgh6e — JosxFCB (@JosxFCB) January 28, 2023

Javier Mascherano anticipó su renuncia como DT

Tras el temprano adiós del combinado, el otrora mediocampista del seleccionado argentino y del FC Barcelona anunció que no seguirá en el cargo de seleccionador Sub 20, el que asumió en diciembre de 2021.

“No hay mucho que decir. Lamentarlo por los chicos, por no haberlos podido ayudar. Es una generación de futbolistas increíble y está claro que el que fallé fui yo al no poder transmitirles confianza y tranquilidad para que puedan jugar como saben, como me demostraron durante todo el proceso. El futbol es esto”, indicó Mascherano a TyC Sports.

“Nunca llegamos al nivel que podíamos. Estos jugadores y este equipo pueden jugar muchísimo mejor. Claramente, el responsable soy yo de no haber podido convencerlos y hacerlos jugar al nivel que ellos pueden”, complementó.

Consultado por su continuidad, el exvolante fue claro. “No creo (que siga). No hay demasiado que pensar, más que nada agradecerles a todos, al presidente por la oportunidad. No tengo mucho para decir, no hay excusas”.

“Lo mejor es ahora poder volver a Argentina, estar tranquilo. Muy agradecido por la oportunidad. He fallado y tengo que reconocerlo. Seguramente hablaré (con Tapia), tengo una relación espectacular con el presidente y todos”, finalizó.