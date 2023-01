Un vuelco total ha tomado las últimas horas la historia de Everton y la búsqueda urgente de un entrenador que pueda salvar el mal destino que tienen en la actual temporada, donde son el décimo noveno elenco clasificado en la Premier, en zona de descenso directo a la Championship.

Tras el cese de contrato de Frank Lampard al mando de los ‘Toffees’, muchos han sido los nombres que han rondado por Goodison Park para tomar el fierro caliente que significa el plantel ‘azul’.

Sin embargo, hay un técnico que parece estar muy cerca de llegar al cuadro de Merseyside, ya que según informaciones de Daily Mail, el rosarino Marcelo Bielsa se encuentra en el aeropuerto de Londres, para afinar los detalles y ser quien guie la remontada que esperan en la afición de Everton.

En una imagen subida por el medio inglés, se ve al exentrenador de La Roja, aterrizar con sus maletas en el aeropuerto Heathrow, para “intensificar sus conversaciones Everton como reemplazo de Frank Lampard”.

PICTURE EXCLUSIVE: Marcelo Bielsa lands at Heathrow to step up talks with Everton over replacing Frank Lampard https://t.co/9fRSdNvtc9 pic.twitter.com/pziap7ruXg

— MailOnline Sport (@MailSport) January 26, 2023