El Everton ha despedido a su entrenador, Frank Lampard, tras una calamitosa campaña en la que el equipo figura en la penúltima posición de la Premier League y después de diez partidos sin ganar entre todas las competiciones.

El exjugador del Chelsea y la selección inglesa llegó a Goodison Park en enero de 2022 para reemplazar al español Rafael Benítez y consiguió evitar el descenso la pasada temporada.

Sin embargo, esta campaña el Everton solo ha conseguido tres victorias y 15 puntos en 20 partidos, lo que lo ha llevado casi al fondo de la tabla y ha provocado una fuerte reacción de su afición contra los propietarios del club.

BREAKING! Everton have sacked manager Frank Lampard.

The board took the unanimous decision to relieve him of his duties with the club in the relegation zone.pic.twitter.com/McvmP2DAsZ

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 23, 2023