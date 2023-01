Los 100 millones de euros que pagó el Chelsea por su pase no parecen pesarle a Mykhailo Mudryk. Y es que el debut del ucraniano frente al Liverpool encandiló no solo a los ‘blues’, sino también, a toda la Premier League.

A pesar de que empezó desde la banca, eso no fue un condicionante para que Mudryk dejase su impacto inmediato en Inglaterra.

De hecho, y con las estadísticas en mano, la cuenta oficial de la Premier League apuntó que, en su debut, el nuevo refuerzo del Chelsea se adjudicó el récord de velocidad alcanzada en toda la competición, en apenas un partido jugado.

La velocidad punta que alcanzó Mudryk en su debut ante los ‘Reds’ fue de 36,63 kilómetros por hora. Incluso, el extremo superó a jugadores con más recorrido en la primera división inglesa, como Anthony Gordon (Everton), Darwin Núñez (Liverpool) Erling Haaland (Manchester City) y Denis Zakaria, su compañero en el conjunto londinense.

The new @ChelseaFC signing has the quickest recorded speed this season 🏃‍♂️ pic.twitter.com/VDCJ4SI9lD

— Premier League (@premierleague) January 24, 2023