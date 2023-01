El Manchester City remontó un 0-2 parcial ante el Tottenham y terminó derrotando a su par por 4 a 2. A pesar del triunfo ‘Citizen’, el entrenador español Pep Guardiola no ocultó su disgusto y apuntó contra todos.

“Nos falta pasión, ganas de ganar desde el minuto uno y el aliento de la hinchada, que estuvieron callados 45 minutos”, tiró.

“No podemos negar lo felices que estamos, pero estamos lejos del equipo que éramos, no en cuanto al juego, jugamos bien en el segundo tiempo, pero hubo muchas cosas, la competitividad en cuanto a lo que tenemos para hacer eso estamos lejos, muy lejos”, analizó.

“Los jugadores tienen que darle algo a los espectadores. Tenemos que hacerlo, pero todos están como relajados. La Premier League no espera. Tenemos al Arsenal enfrente. Y a los fans, quiero a los fans de vuelta que estuvieron silenciados 45 minutos”.

“No estoy contento con mi equipo. Por supuesto que no. No reconozco a mi equipo. Mi equipo siempre tiene pasión, ganas y corre y todo”, concluyó Guardiola.

“Hay que mover al equipo. Quiero la pasión de Julián Álvarez. La quiero de Rodri, de Nathan”, complementó.

Finalmente, Guardiola sostuvo que “quiero una reacción de todo el club. No solo los jugadores, sino también del cuerpo técnico y todos. Somos un equipo de ‘flores felices’. Y no quiero eso, quiero vencer al Arsenal. Si jugamos de esa manera, nos van a destruir”, deslizó.

🗣️ #PepGuardiola: “No hay energía, no hay pasión. A Rico Lewis le dan cuatro patadas y no reaccionamos, ¿quién lo defiende?. 4 ligas en 5 años, Arsenal lleva 20 sin ganarla y ahora mata por cada balón. Nosotros no. Jugamos bien pero hay algo dentro que no tenemos”. pic.twitter.com/UiC3KyejKW

— Veronica Brunati (@verobrunati) January 20, 2023