Carlos Ancelotti no ocultó su molestia contra Rodrygo, quien no lo saludó cuando el italiano lo sustituyó en la histórica remontada ante el Villareal.

En la jornada de día jueves, Real Madrid remontó un importante duelo y se quedó con la llave en la Copa del Rey ante el Villareal, a pesar de ir perdiendo 2 a 0 en el inicio del partido en el estadio La Cerámica.

Posteriormente, el cuadro ‘blanco’ dio vuelta el encuentro a su favor, con goles Vinícius Júnior, Eder Militao y Dani Ceballos, hundiendo al ‘Submarino Amarillo’ y consiguiendo el ticket a los cuartos de final.

Sin embargo, no todo es armonía en el elenco Merengue, ya que uno de los jugadores que se ha comenzado a transformar en figura, Rodrygo, le realizó un desplante a su entrenador Carlos Ancelotti y este, fiel su estilo, le reprochó su actitud en pleno banquillo y las cámaras de la transmisión captaron el tenso momento.

El brasileño fue sustituido a los 56′ minutos por Marco Asensio y el cambio no le gustó nada, por lo que se dirigió directo al banco de suplentes, sin saludar al experimentado DT, quien se acercó y le dijo: “Tú a mi me saludas”.

Posterior a la victoria en condición de visita, el exDT del Milán, comentó que “no me saludó porque creo que se le olvidó, no veo por qué. Le dije que no se olvide de saludar cuando lo sustituyan”.

Ahora, el Real Madrid se enfrentará en el clásico de la capital española al Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Copa del Rey, duelo que está programado para el miércoles25 de enero en estadio por definirse.

Revisa el tenso momento entre Ancelotti y Rodrygo