Se vio obligada a ofrecer disculpas. La BBC, emblemática cadena televisiva inglesa, emitió un breve comunicado para pedir perdón por un insólito momento vivido en medio de la transmisión del partido de FA Cup entre el Wolverhampton y el Liverpool: un audio porno se escuchó cuando los comentaristas analizaban el compromiso.

El hecho ocurrió, en específico, cuando el histórico Gary Lineker le pidió la opinión a otra leyenda, el exdelantero Alan Shearer.

Cuando Shearer comentaba, se pudo escuchar claramente un audio de un clip porno de una mujer gimiendo, provocando la risa nerviosa del presentador.

“Creo que alguien está enviando algo al teléfono de alguien. No sé si lo escuchan ustedes en casa…”, dijo Lineker.

Missed moment yesterday 😂😂 Gary Lineker and Murphy enjoy the moment together with Alan Shearer .BBC sex sound pic.twitter.com/LML0vkWbZ1

— Lingie Scouser (@YNWAIsOurAnthem) January 18, 2023