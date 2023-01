El arquero del Tottenham inglés y la selección de Francia, Hugo Lloris, criticó duramente a su par argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El galo, que anunció el retiro de su combinado nacional, destrozó al reciente campeón del Mundo y su desempeño al ‘límite’ de provocaciones que rozan el juego sucio.

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo”, afirmó tajante el meta de los ‘Spurs’ en diálogo con L’Equipe.

“Soy demasiado racional, soy demasiado honesto para entrar en esa área”, complementó en alusión a ‘Dibu’.

En relación a lo mismo, Lloris profundizó y explicó que “no sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco. Tratando de lograr el éxito, buscando el logro, sí. Pero hacer eso. No soy yo, no puedo”.

“Hay que saludar la victoria de Argentina, y decir que (Martínez) fue decisivo. Después, en la celebración, fue juzgado bastante, así que no necesito agregar nada. Durante la sesión de penales en sí usó todo lo que pudo para desestabilizar”, expresó.

Recordemos que videos del compromiso han dado cuenta como Martínez se burló de rivales y hasta les complicó su pasada por el punto de 12 pasos, lanzando el balón lejos y haciendo todo tipo de gestos.

Junto con ello, tras el partido, lideró gritos ofensivos a Kylian Mbappé en el vestuario y durante los festejos en suelo argentino se paseó con un muñeco en sus brazos que llevaba el rostro de ‘Donatello’, dejando entrever que se trataba de su hijo.