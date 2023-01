Javier Tebas, presidente de La Liga de España, aseguró que la Kings League de Ibai y Piqué no pasará de los seis meses y pidió no compararla con el fútbol.

La Kings League no ha pasado desapercibida luego de sus dos primeras jornadas, en las que el torneo organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos se ha tomado las redes sociales.

El torneo de Fútbol 7, vale mencionar, reúne a algunos de los streamers más populares de Twitch y YouTube para que presidan uno de los doce clubes en competencia, formados por jugadores que se inscribieron en un sorteo al que postularon miles de interesados.

Cada elenco cuenta con 12 miembros, siendo 10 de ellos repartidos a través del citado draft y los otros dos son invitados por el mandamás de cada escuadra.

Pero la popularidad del torneo no convence a todos. Uno al que no le gustó mucho y rechazó cualquier comparación con el fútbol tradicional fue Javier Tebas, presidente de La Liga de España.

En entrevista con Marca, le preguntaron por su percepción del certamen impulsado por Piqué e Ibai y, su respuesta, dejó muy en claro lo que piensa de estos innovadores juegos.

“Esto es como si comparas que si Pasalabra puede ser competidor de La Liga. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías”, afirmó Tebas.

“Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan. Twitch es una red social abierta, gratis, en el fútbol hay que pagar todos los meses y eso hace que sea muy diferente”, añadió el dirigente español.

Luego, Tebas recalcó en que duda que el torneo tenga una larga duración. “Dentro de seis meses ya veremos lo que hablaremos de la Kings League. Recuerdo cuando Ibai Llanos y Piqué compraron los partidos del PSG porque Messi se fue, compraron dos o tres temporadas. Dos partidos retransmitieron. Y pareció cuando lo habían comprado que aquello había sido la revolución”.

“No quiero decir que esto dure dos partidos, pero tengamos perspectiva de lo que hay y lo que no hay. Pasapalabra tiene mucha audiencia, pero es televisión en abierto, horarios diferentes… Como circo me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol”, concluyó el mandamás de La Liga.

Tras sus dichos, el propio Piqué recogió las palabras de Tebas para realizar una irónica publicación en redes sociales. “Bienvenidos al circo de la Kings League. La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac”.