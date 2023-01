El mundo del deporte y en especifico del fútbol se encuentra de luto por estos días, luego de la muerte de Pelé a los 82 años producto de una falla multiórganica que acabo con su vida el pasado jueves 29 de diciembre del 2022.

Luego de su deceso, diversas personalidades del fútbol y del planeta han llegado hasta Brasil para dar el último adiós y despedirse de un jugador que se convirtió en leyenda por su laureada carrera con Brasil y Santos.

De hecho, el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino estuvo presente en el velorio de ‘O Rei’ y se tomó el tiempo frente al ataúd de el exgoleador brasileño para sacarse fotos con los presentes y algunas selfies, algo que molestó de sobremanera a diversos hinchas de La Canarinha, al comentar que no era el momento para realizarlo.

Es por eso, que tras la oleada de críticas a su actitud en un momento de tristeza, el propio mandamás del órgano que rige al fútbol mundial, salió al paso de los comentarios y señaló estar muy abatido por lo sucedido.

“Estoy consternado”

En sus declaraciones, Infantino señaló: “Estoy consternado después de haber sido informado de que aparentemente algunas personas me están criticando por haberme tomado una selfie y fotografías en la ceremonia de ayer”.

Posteriormente expresó que “me gustaría aclarar que me sentí honrado y humilde de que los compañeros y familiares del gran Pelé me pidieran que me tomara algunas fotos con ellos. Y obviamente, inmediatamente acepté”.

“En el caso de la selfie, los compañeros de Pelé pidieron hacer una selfie de todos nosotros juntos pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, para ayudar, tomé el teléfono de uno de ellos y le tomé una foto a todos”, indicó.

Por otra parte, avaló lo realizado en el velorio de Pelé y destacó que “si ser útil para un compañero de Pelé crea críticas, estoy feliz de aceptarlo y continuaré siendo útil donde pueda para aquellos que han contribuido a escribir páginas legendarias del fútbol”.

Por último, puntualizó que el legado de ‘O Rei’ debe traspasar las generaciones y por eso solicitó que cada país del mundo tenga un estadio con el nombre del ídolo brasileño, para mantener vivo su recuerdo.

“Estamos aquí con una gran tristeza. Pelé es eterno. Es un icono mundial del fútbol. Las generaciones futuras tienen que saber y recordar quién fue Pelé”, finalizó.