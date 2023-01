El mundo del fútbol continúa de luto tras la muerte de Pelé y el posterior velorio y funeral que por estás horas, tiene recorriendo el féretro de ‘O Rei’ por las calles de Santos, donde paso hace breves momentos por la casa de su madre, Celeste, antes de ser enterrado en el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica.

Sin embargo, una situación que ha llamado la atención y ha molestado a más de un exjugador brasileño, como gente relacionada con la vida del legendario exgoleador, ha sido la falta de algunas estrellas de La Canarinha, que no han dicho presente en estos momentos del entierro de Pelé.

De hecho, esto es tema por estas horas en Brasil, donde exjugadores como Neto, han irrumpido con fuertes descargo por la falta de emblemáticos futbolistas en el funeral del máximo ídolo de la selección brasileña.

En sus declaraciones por la Villa Belmiro, Neto sentenció: “Una verdad es que Pelé no es solo nuestro ídolo, es un ídolo del Mundo. Solo que en nuestro país no hay cultura, no hay educación. Un momento donde los pentacampeones no vinieron al velorio, donde los tetras no vinieron, donde el entrenador de la selección (Tite) no vino. Es lo mínimo, es una falta de respeto. Tal vez la gente solo va donde gana una tarifa”

🚨FUTEBOL: Comentarista Neto fala sobre velório do Pelé: “Os pentas não vieram. Os tetras não vieram. O treinador da Seleção não veio. Talvez as pessoas só vão onde ganham cachê”. pic.twitter.com/3hg7V40Kby — CHOQUEI (@choquei) January 3, 2023

Sin dudas una realidad que ha sorprendido a muchos en momentos que ser realiza el último viaje de Pelé hacía el cementerio donde será enterrado y quedará instalado en el legado y la historia mundial del fútbol.

Por ahora solo se conocen que han llegado jugadores de algunos jugadores como Ze Roberto y Elano hasta el lugar donde del funeral, a la espera de que puedan aparecer los emblemáticos Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Cafú, entre otros iconos de La Canarinha.