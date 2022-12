El francés Kylian Mbappé atendió a los medios tras la victoria del PSG en su regreso a la Ligue 1 y se refirió brevemente a las burlas que recibió del arquero de la selección de Argentina, Emiliano Martínez.

Pese a que el ‘Dibu’ lo consoló en cancha, tras la victoria a penales de la Albiceleste sobre Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, la estrella de Los Bleus igualmente terminó siendo humillado por el golero con cánticos ofensivos y paseando un bebé de juguete con su cara en Buenos Aires.

“La celebración no es mi problema. No hay que gastar energía en cosas inútiles”, expresó el ‘7′ del Paris Saint-Germain, que ayudó el miércoles con un tanto de penal en el triunfo sobre Racing de Estrasburgo (2-1).

Además, Mbappé fue consultado por si ha vuelto a tener contacto con Lionel Messi, confesando cómo fue el intercambio de palabras que tuvo con el astro rosarino en cancha tras la final.

“Hablé con Messi después del partido, lo felicité. Era importante para él, para mí también, pero perdí y hay que mostrar madurez para felicitar“, expresó el galo.

Apuntar que el entrenador del PSG, Christophe Galtier, contó cómo está la relación entre Messi y Mbappé.

“Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa”, expresó.

La Pulga se sumará el “2 o 3 de enero” a la disciplina del PSG y volverá a las canchas el 11 de ese mes ante el Angers, por la fecha 19 de la Ligue 1 francesa.