En la jornada de día viernes 26 de diciembre se llevó a cabo el Boxing Day en el fútbol inglés, donde gran parte de los equipos de las diferentes divisiones del certamen británico, se dan cita para animar el día posterior a Navidad.

En uno de los encuentro más esperados, el Aston Villa de Unai Emery recibió a Liverpool con la misión de detener a los encendidos jugadores del elenco que dirige Jurgen Kloop.

No obstante, el compromiso partió con la temprana anotación de Mohamed Salah, a los 5′ minutos, mientras que el segundo gol lo instaló Virgil Van Djik a en los 37′ del primer tiempo.

Ya en el complemento, Aston Villa ahogó a los visitantes en busca de la igualdad y obtendrían su recompensa en el gol de cabeza de Ollie Watkins a los 59′, pero el joven Stefan Bajcetic selló todo con su gol a los 81′.

Sin embargo, las redes sociales se volcaron a comentar la actuación del delantero uruguayo que actúa en el Liverpool, Darwin Núñez, a quien se le vio errático de cara al gol en más de una ocasión.

De hecho, en sus pies pasaron varias anotaciones, pero su mala fortuna y su falta de gol de cara al arco, lo hicieron desperdiciar oportunidades que podrían haber aumentado la cuenta para los ‘Reds’.

Es por eso, que en Twitter, la gente se manifestó al ver la actuación del charrúa. Comentarios como: “Está muy verde”, “Los 100M por Darwin podrían llegar a ser de las peores inversiones de la historia”, “Es horrible”, etc.

Y no es que Darwin sea malo, al contrario. Pero los 100M no los vale aun. Esta muy verde

Liverpool fans were comparing Nunez to Haaland

Darwin Nunez be like pic.twitter.com/NBgWgZycmG

Liverpool players trying to get Darwin Nunez to score #PremierLeague #AVLLIV pic.twitter.com/QYgq6fJTOJ

— SportyBet (@SportyBet) December 26, 2022