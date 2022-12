En la jornada de día jueves, Martín Demichelis debutó en un partido oficial como entrenador de River Plate ante Unión la Calera.

Si bien el duelo no terminó como la escuadra trasandina lo esperaba, tras la igualdad a 0 y la derrota en penales por 4 a 3, los chilenos se quedaron con el primer partido en la era del nuevo estratega del elenco ‘Millonario’.

Sin embargo, una de las noticias del partido fue la terrible lesión que sufrió un jugador que estaba volviendo a su casa, Matías Kranevitter, quien sufrió fractura en su tobillo derecho y que será la primera baja para la temporada.

Esto evidenció la ‘pierna fuerte’ y el trabado pleito que disputaron en suelo argentino, donde los ‘Cementeros’ lograron disfrutar de un excelente apretón, frente a un peso pesado de Sudamérica, para encarar la siguiente campaña en el torneo nacional.

La molestia de Martín Demichelis

No obstante, no todo fue armonía en el estadio Parque La Pradera, ya que el joven estratega del conjunto trasandino, Martín Demichelis, habló luego del encuentro y destacó la que el partido no fue tan amistoso y que no les sirvió de mucho para analizar al plantel.

En sus declaraciones, el exjugador señaló: “Cuando nosotros pautamos este amistoso la idea era administrar las cargas, a los dos grupos se les tornó corto porque el partido fue cortado, fue muy aburrido. Buscamos optimizar el rendimiento físico de los jugadores”.

Además, destacó que “noté cierto juego brusco, terminó sirviendo de poco el amistoso. La idea era darle participación a todos, pero se jugó muy poco. Cosas para analizar, para trabajar y ya nos volvemos a Buenos Aires”.

Sin dudas un encuentro que les deja pocas cosas buenas a River Plate, ya que según informaciones del medio Clarín, Matías Kranevitter será baja por 3 a 4 meses, tras sufrir la fuerte lesión.