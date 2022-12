La prensa española protagonizó un malestar generalizado por la dura eliminación del seleccionado de Luis Enrique en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 a manos de Marruecos, la revelación del certamen.

Una de las reacciones más duras llegó por parte del exitoso programa televisivo ‘El Chiringuito’. El periodista Josep Pedrerol no tuvo piedad con la ‘Furia Roja’ y su entrenador.

“Somos el hazmerreír en todo el mundo”, comenzó diciendo con fuerza el profesional.

“La perspectiva de la distancia siempre ayuda a conocer mejor las cosas que pasan aquí y nos ayudará mucho a saber lo que dicen fuera de una selección con mucho toque, poca llegada y ninguna efectividad”, agregó.

Incluso, el comunicador se molestó con las declaraciones de algunos jugadores postpartido: “Me quiero quedar con unas frases que me llaman la atención como por ejemplo Ferrán Torres: ‘El fútbol ha sido injusto con nosotros una vez más’. Unai Simón: ‘Hemos sido superiores los 120 minutos’. Rodri: ‘Esperábamos once tíos atrás, siempre nos juegan así’. Marcos Llorente: ‘Tanto en la Euro como en el Mundial no han sido capaces de echarnos en 120 minutos, algo estaremos haciendo bien’. ¿En qué mundo viven?”.

“¿Algo estaremos haciendo bien? Te ha echado Marruecos en octavos de final. ¿Bien? (…) Para aquellos que comentamos que la segunda parte con Alemania fue mala. Y peor ante Japón. Y que no había autocrítica. Y que no había que stremear. Nos mataron por eso. Íbamos en contra de la selección. No, aquellos que decían que todo estaba bien… ¿qué dicen ahora?”, complementó.

Luego, Pedrero lanzó sus dardos contra Luis Enrique. “A lo mejor, anuncia su renuncia en un stream…Qué haga un streaming para decir si se va o no se va. Es algo que se da por hecho que la etapa de Luis Enrique se ha acabado, pero me da un poco igual. Me importa la etapa de España, que es la que se ha acabado hoy. Estamos fuera del Mundial ahora mismo, que es lo más importante”.

Para finalizar, el periodista aclaró que “criticar a Luis Enrique y a los jugadores no es ir contra España; hacer autocrítica es ir a favor España porque lecciones de españolismo ninguna”.