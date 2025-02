No aguantó la derrota. El arquero del Getafe, David Soria, arremetió contra el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, luego de ser superados en duelo de La Liga.

El cuadro ‘albiverde’ liderado por el director técnico chileno se impuso por 2-1 como visitante, sumando puntos vitales en el torneo para seguir peleando una clasificación a puestos de copas europeas.

Tras el enfrentamiento, Soria criticó públicamente a Pellegrini, en dichos que han generado importante revuelo en España. “Ellos han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador, que va diciendo que es un amante del fútbol, que no pierden tiempo y que cada vez que jugamos contra ellos a nosotros nos mata”.

“Yo me imagino que hoy no estará contento con el partido de su equipo. Creo que se han jugado tres minutos de los seis u ocho que ha añadido”, complementó.

“Pues que (Pellegrini) predique con el ejemplo. Luego por culpa de gente como él, tenemos la mala fama nosotros y los demás salen indemnes”, puntualizó a Movistar Plus.

Al ser consultado por la caída, Soria sostuvo que “nosotros tuvimos el equipo muy largo. El primer gol nos ha hecho mucho daño. Nos hemos venido mentalmente muy abajo y eso nos ha afectado. El penal nos ha matado, nos hemos acercado con el 1-2, hemos intentado empatar, pero no hemos podido”.

La respuesta de Manuel Pellegrini

Las palabras de David Soria llegaron a oídos de Manuel Pellegrini en conferencia de prensa. Y el ‘Ingeniero’, lejos de achicarse, decidió contestar.

“Fuimos superiores a ellos”, empezó diciendo Pellegrini, haciendo hincapié en que “fue un partido bien jugado por ambos equipos, incluso el Getafe, que corta la jugada permanentemente. Nosotros hicimos el fútbol que hacemos siempre”.

“En los últimos minutos todos los que van ganando por supuesto que pierden tiempo, pero no simulan faltas, ni se quedan tirados, ni hacen escándalo. No las he escuchado pero no creo que correspondan con lo que fue el partido”, cerró.