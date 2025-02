Gonzalo Tapia está pasando por difícil proceso de adaptación en River Plate de Argentina, donde no ha podido repetir las buenas actuaciones que lo llevaron a convencer al Millonario y Marcelo Gallardo.

Este sábado, el extremo derecho fue considerado para ingresar desde el arranque en la visita de la banda sangre a San Martín, duelo que terminó 2-0 en favor de los bonaerenses. Eso sí, Tapia no tuvo un buen cometido y salió reemplazado en el entretiempo.

Presentación que no pasó desapercibida para la prensa argentina, que no dudaron en dilapidar lo hecho por el ex UC en San Juan.

Uno de los medios más duros con Gonzalo Tapia fue Torneos y Competencias (TyC), quien resumió todo con un “inexplicable presentación”.

“Le pegó más a todos los jugadores rivales que a la pelota. No fue nunca opción, no fue nunca peligro, no remató al arco, una calamidad. Jugó 45 minutos y en su lugar ingresó Sebastián Driussi”, fue la cruda crítica del reconocido medio.

Pero no fueron los únicos, ya que principalmente portales partidarios de los ‘Gallinas’ también quedaron disconformes con lo hecho por el jugador que hace pocos días cumplió 23 años.

River el más grande“, por su parte, aseguró sobre Gonzalo Tapia que tuvo un “muy flojo rendimiento”. “Apenas tuvo contactos con pelota y casi todos fueron deficientes. Tuvo algunos piques interesantes, pero la gran mayoría no terminaron en nada. Salió en el entretiempo”.

Asimismo, La Página Millonaria igualmente lapidó al ex cruzado. “Gallardo apostó por su presencia en el 11 titular ante San Martín de San Juan. Quizás buscando explotar su velocidad y potencia física. Pero el partido de Tapia fue realmente muy malo. En el pasaje inicial se lo notó perdido dentro del campo de juego. Como si no supiera dónde pararse para complementar la constante movilidad de Facundo Colidio”.

“Tocó pocas pelotas, y si bien casi ninguna le llegó limpia y jugó más de espaldas que de frente, se lo notó tosco e impreciso. Hasta fastidioso. Y sobre todo, pasado de revoluciones. Cometió varias infracciones, muchas sin sentido y zafó de ser amonestado”, agregó el sitio web.

Por último, Diario Olé fue más suave en su crítica y se limitaron a describir algo de lo que pudo hacer Tapia ante San Martín. “Volcado por la derecha no pudo romper, le costaron los controles, cometió dos faltas y su único tiro fue light”.

¡¡COLIBRÍ!! Borja marca en el ST el 1-0 de River ante San Martín en San Juan. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VVba8waCxq — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2025