Alexis Sánchez ha sido blanco de alabanzas y críticas luego de sus primeros partidos en su segunda etapa vistiendo la camiseta del Udinese de Italia.

Su última presentación, enfrentando al Lecce de visita, lo tuvo como protagonista del ataque bianconero. Y aunque inició como delantero, se las arregló para bajar y ser la conexión en medio terreno. Actuación que recibió, principalmente, buenos comentarios de parte de la prensa en Italia.

Precisamente, la faceta del compromiso fue la que destacó el medio Calcio Udinese, quien aseguró que “el Niño Maravilla se aleja del área rival para ayudar en la fase de preparación. Nunca dispara, pero su trabajo es muy importante”. Recibió un 6.0 por su presentación.

Eso no fue todo, ya que Tutto Udinese, destacó que el goleador histórico de La Roja “se mueve entre líneas y dialoga con sus compañeros tratando de ponerlos en las mejores condiciones posibles. No era muy peligroso, pero no tuvo oportunidad de disparar. Gran trabajo de conexión en cambio”.

Pero también hubo críticas a su desempeño, las que vinieron particularmente de Calcio Mercato, quien ironizó con la edad del chileno. “El tiempo pasa para todos, incluso para el Niño Maravilla. Pero el campeón es así, no quiere rendirse a la cédula de identidad”.

Lejos de los comentarios, el ‘Niño Maravilla’ se ha dedicado a disfrutar de su nueva instancia en Udinese, asumiendo un rol que parece apropiado para un jugador con el recorrido de Sánchez.

Así lo hizo ver a través de sus redes sociales, donde Alexis compartió imágenes del partido ante Lecce, incluido uno de sus habituales ‘chiches’ con el balón.

“Cálmate. Está bien, no hay nada de qué preocuparse. Lo haces todo por el equipo y especialmente por el club Udinese. Estoy aquí para echar una mano a todos mis compañeros”, mensaje que cerró con emojis: “⚽️🤍”.

Así, Alexis Sánchez demuestra que se mantiene alejado de las críticas, positivas o negativas, enfocado en su trabajo para alcanzar su mejor forma física, y ser un aporte tanto en su club como en los prontos desafíos que tendrá en marzo junto a la Selección Chilena.