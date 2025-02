Un jugador que se encuentra abriéndose camino en el Viejo Continente es Dario Osorio, hoy jugador del Midtjylland de Dinamarca, elenco en el que podría no durar mucho tras el intenso interés de un cuadro de Premier League de Inglaterra.

Esto debido a que según informaciones de The Sun, Leicester City ha vuelto a la carga por el chileno, luego de intentar abrochar su llegada hace tan solo unos meses, acción que en su momento no se dio.

En concreto, según revela el citado medio británico, los ‘Fox’ están siguiendo muy atentos los pasos de Osorio en Dinamarca y la dirigencia inglesa estaría planificando una millonaria oferta para quedarse con el talento del nacido en Hijuelas para la próxima temporada.

Así detallaron en sus páginas al asegurar que “hay una oferta en camino de 10 millones de libras esterlinas. Los Foxes han seguido el progreso del jugador en el equipo danés Midtjylland y un permiso de trabajo no será un problema”.

Es importante detallar que Osorio se ha convertido en un anhelo para Leicester City, elenco que actualmente está peleando por no descender a la Championship, e incluso, si llegan a perder la categoría, igual tienen en mente contratar los servicios del chileno.

Una interesante oferta que deberán evaluar en Dinamarca, ya que por ahora, Dario Osorio se ha convertido en una pieza crucial para el cuadro danes y estrella en su participación en la Europa League, por lo que Midtjylland lo pensará dos veces antes de desprenderse del chileno.

