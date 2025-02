El delantero chileno Damián Pizarro, actualmente en Udinese y ex Colo Colo, enfrenta dificultades en su desempeño deportivo, especialmente en el Sudamericano Sub-20, donde ha fallado en la definición frente al arco rival. Su situación ha despertado atención en Chile, incluyendo comentarios de Arturo Vidal, referente de Colo Colo y experimentado en equipos de renombre mundial. Durante una transmisión en vivo en Kick, Vidal envió un mensaje de apoyo a Pizarro, instándole a recuperar la confianza y destacando su preparación en Italia. Vidal reconoció que el delantero atraviesa una etapa complicada, pero confía en que superará esta situación.

Un jugador chileno que se encuentra con la pólvora mojada de cara al arco rival es Damián Pizarro, delantero de Udinese y ex Colo Colo que no la pasa para nada bien en su presente deportivo y sobre todo en el Sudamericano Sub-20 junto a La Roja, donde no ha logrado disparar con acierto dentro de los 3 palos de la portería contraria.

Su situación ya es comentada en todo Chile y también por un referente del ‘Cacique’ como Arturo Vidal, exjugador de equipos como Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, entre otros, que sabe de goles a rivales de excelso nivel.

Fue en una nueva transmisión de sus acostumbrados en vivo en la plataforma Kick donde siguió con atención el duelo de Chile ante Colombia en el Sudamericano.

En sus reacciones partió enviando un claro mensaje al artillero señalando: “Hazte fuerte, Damián. Eso lo ha perdido Damián. Yo voy a ser entrenador de la selección si Dios quiere, pero los voy a obligar a que toquen, si son 11 contra 11, hay que tener confianza”.

Siguiendo en esa línea aseguró que “Damián está bien en Italia, tiene que pasar este cambio de equipo. Damián está muy bien preparado, le falta confianza nomás”.

“Ahora se ha visto mal, no sé qué le pasa. El otro día hablé con él y me decía que estaba sin confianza. Ahí lo estuve ayudando un poco, así que tranquilo, ya se irá soltando”, finalizó.

