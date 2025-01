Situado en la Provincia de Badajoz, España, la tranquila ciudad de Montijo reluce sus 15 mil habitantes y a nivel deportivo, su mayor representante es el club de fútbol Unión Deportiva Montijo, quien recientemente anunció la contratación de Francisco ‘Gato’ Silva.

Durante su historia, el club extremeño ha deambulado mayoritariamente en Tercera División. En la última temporada, tras confirmarse su militancia en la Tercera RFEF -quinta categoría de España-, la institución cambió de administración y el rostro visible es Germán Corengia, exasesor deportivo de la ANFP y además, ex DT de clubes de Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile.

Otro conocido del fútbol chileno presente es Marcelo Contreras, de vasta trayectoria como representante de futbolistas y fundador de la agencia Trading Sports. Uno de sus clientes más notables, además del propio Francisco Silva, es Guillermo Maripán, seleccionado de La Roja y actual defensa del Torino.

Según el sitio web del Montijo, Contreras es parte de la agencia de representación del equipo.

🇨🇱 Francisco "Gato" Silva se une al Montijo 🇨🇱 ✨ Campeón de América con Chile.

🌍 Exjugador de Universidad Católica (Chile), Osasuna (España), Cruz Azul (México) e Independiente (Argentina). 💪 Con experiencia y calidad, llega para fortalecer nuestro proyecto deportivo. pic.twitter.com/HEy0EAWaDj — Unión Deportiva Montijo (@UDMONTIJO) December 30, 2024

La huella chilena que seguirá Francisco Silva en Montijo

Bajo la administración de Corengia, quien además de ser accionista y entrenador del club, arribará el ‘Gato’ a territorio español. Con 38 años, el experimentado jugador y de América con La Roja dejó Deportes Limache para firmar por el equipo, cuya interna bien conoce otro chileno: Francisco Arriagada.

Nacido futbolísticamente en Huachipato, el futbolista jugó dos años en el Montijo. Tras pasar previamente por el fútbol de Malta y jugar por Limache y Barnechea, Arriagada llegó en 2020, a sus 23 años, al elenco de Extremadura.

“Montijo es un pueblo pequeño de Extremadura. La gente es muy hincha del club y como es un lugar donde no hay mucho que hacer un domingo, la gente va a apoyar al equipo de su pueblo”, comenta el jugador en diálogo con BBCL.

– ¿Qué es lo atractivo del UD Montijo?

– Un equipo como el Montijo tiene estadio propio, tiene instalaciones de primer nivel. Te envían la comida a la casa para seguir una dieta, trabajan que trabaja con psicólogo deportivo y se preocupan de todos los aspectos de sus jugadores. Además, como jugador te ofrece otra cosa, salir de Chile y de tu zona de confort, conocer otra cultura.

– ¿Cómo puedes calificar tu experiencia en un club como el Montijo?

– He leído, por ahí, comentarios que critican a los jugadores cuando vienen a divisiones bajas de Europa. Hoy en día no es fácil, el futbol chileno no es vitrina, no lo miran. Mi experiencia ahí fue un espectáculo. A decir verdad, es uno de los mejores clubes que en los que he estado.

Por otra parte, el nacido en Talcahuano argumenta que “son muchos los jugadores que no llegamos a la élite, pero hay que buscar la forma de vivir gracias al fútbol y hacer que valga la pena todos los años que le dedicamos a esta profesión”.

Además de Francisco ‘Pancho’ Arriagada, algunos chilenos que han pasado por el club son el formado en Universidad de Chile, Nicolás Clavería, y el actual delantero de San Antonio Unido, Rodrigo Gattas.

El último jugador nacional en fichar por Montijo, hasta la fecha, es Joaquín Rojas, oriundo de San Pedro de La Paz y formado en Huachipato que llegó a los montijanos desde el FC Petržalka de Eslovaquia.

En plena transición, el proyecto liderado por Corengia y que ahora contará con Francisco ‘Gato’ Silva, tiene como misión salir de una crisis y a la vez, buscar que el equipo sea protagonista en la liga de la Tercera Federación Grupo XIV.

Mientras tanto, el balón sigue rodando. Montijo, actualmente en el duodécimo puesto del mencionado torneo, recibirá en el remozado estadio Emilio Macarro Rodríguez al Jaraiz, en un duelo a disputarse el próximo domingo 12 de enero.