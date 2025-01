Iván Zamorano, otrora estrella del Real Madrid y exmundialista con La Roja, reveló cómo nació el apodo de ‘Bam Bam’, sobrenombre que lo acompañó durante toda su carrera futbolística.

Además, en entrevista con el periodista italiano Fabrizio Romano, el excapitán del seleccionado chileno se la jugó al nombrar al mejor ‘9’ en la historia del fútbol.

Consultado de por qué le dicen ‘Bam Bam’, el oriundo de Maipú contó que “cuando comencé a hacer goles en Cobresal, un periodista chileno que comentaba los partidos de Cobresal me llamó un día y me dijo: ‘Mira, Iván, tú vas a ser un gran futbolista, un gran goleador, y todos los grandes goleadores del mundo tienen un apodo’”.

“Yo le dije que de niño me decían ‘piojo’, porque era muy pequeño y delgado, pero al periodista no le gustó ese apodo. Luego, ese periodista me preguntó por las caricaturas que veía en la televisión, y le dije que me gustaban Los Picapiedras. Entonces, el periodista me respondió: ‘Hay uno que es hijo de Pablo Marmol y se llama Bam Bam… Iván Bam Bam… Gol de Iván Bam Bam… Listo, a partir de ahora tú eres Bam Bam Zamorano’. Y ese apodo quedó para toda la vida”, continuó.

El mejor ‘9’ de la historia para Zamorano

Por otro lado, el mundialista en Francia 1998 se dio el tiempo para elegir al mejor ‘9’ en la historia del fútbol. Y el exariete de 57 años no tuvo dudas.

“Para mí, el mejor ‘9′ en la historia del fútbol es Ronaldo Nazário… Es el mejor jugador con el que he jugado y mi relación con él sigue siendo maravillosa”, señaló.

“Aprendí a jugar junto a él y no fue algo fácil, porque él es tan grande que hay que hacer un esfuerzo extra para jugar a su lado. Para mí, fue un grande y el número uno del mundo”, añadió el jugador que se retiró el 2003 con la camiseta de Colo Colo.

Incluso, Zamorano se refirió brevemente a la ‘disputa’ por la camiseta número ‘9’ con Ronaldo en el Inter de Milán. En su llegada a los ‘neroazzurros’, el chileno se apropió del número que le había dado popularidad.

Pero en su segundo año, le llegó competidor. El ‘Fenómeno’ era la flamante incorporación del equipo italiano e inicialmente se puso la ‘10’.

Pero a la campaña siguiente, Zamorano le cedió con algo de tristeza la ‘9’ al brasileño. No obstante, ‘Bam Bam’ se las arregló para utilizar el novedoso 1+8 en la camiseta, tras pedir permiso a la Federación Italiana.

“Ronaldo quería la ‘9’ y no hubo ningún esfuerzo por parte mía, al contrario, le di ese número con mucho cariño”, recordó Iván.