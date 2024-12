Marcelino Núñez se convirtió este domingo en el héroe del Norwich al salvar un empate 1-1 para su equipo, con un golazo agónico, ante el Queens Park Rangers.

El exmediocampista de la Universidad Católica se despachó un derechazo inatajable, tras pase de Onel Hernandez, para colocar a los 89 minutos la paridad final en el Carrow Road.

En su partido número 100 con los ‘canarios’, el seleccionado chileno sacó desde la medialuna del área un potente remate pegado al palo derecho del golero Paul Nardi, quien no pudo desviar el fuerte disparo pese a su estirada.

89 | Marce with a lovely finish from the edge of the box to level it up.

