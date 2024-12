Hace pocos días La Liga de Argentina llegó a su fin, con Vélez Sarfield titulándose campeón de la mano de Gustavo Quinteros. El ‘Fortín’ se impuso en la jornada definitiva a Huracán, que con los chilenos Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón también llegó con chances de gritar campeón.

Pese al enorme esfuerzo de los volantes nacionales, Vélez fue contundente en su casa y acabó venciendo por 2-0 para levantar el trofeo de monarca.

La derrota no empañó el rendimiento del dúo chileno del ‘Globo’, que fueron protagonistas en que su equipo arribara con posibilidades de coronarse hasta el final y se ganaron el respeto de fanáticos y la exigente prensa del vecino país.

Sin ir más lejos, el reconocido medio trasandino, TyC Sports, incluyó a Echeverría y Alarcón entre los nominados al ‘Equipo del Año’.

Ambos jugadores nacionales aparecen en la categoría ‘mejor volante central’.

Otros personajes vinculados al fútbol chileno que fueron incluidos son el futbolista Agustín Bouzat (ex Colo Colo), y los entrenadores Gustavo Costas (ex Palestino) y Gustavo Quinteros (ex Colo Colo).

La gran ausencia chilena fue el delantero de Talleres Bruno Barticciotto, mientras que Felipe Loyola (de Independiente) fue excluido por haberse sumado al torneo a mitad de temporada.