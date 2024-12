Udinese consiguió un gran resultado este lunes al vencer, por 2-1, a la Fiorentina en la decimoséptima fecha de la Serie A de Italia. El duelo, cabe señalar, no contó con la presencia en cancha de los chilenos Damián Pizarro y Alexis Sánchez, siendo este último quien sembró la duda respecto a su ausencia.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo, el DT del conjunto ‘bianconero’, Kosta Runjaic, explicó su decisión para no hacer ingresar al tocopillano. Y es que pese a retornar en el pasado duelo ante Inter de Milán por Copa Italia, el goleador histórico de La Roja aún no parece convencer a su estratega.

“Hoy no era el partido adecuado para ponerlo, sobre todo en los minutos finales, ya que fue un partido muy duro”, dijo el estratega, que pese a su explicación, dejó la puerta abierta para ver al ‘Niño Maravilla’ como titular en Udinese.

En ese sentido, Runjaic complementó que Alexis Sánchez “está entrenando bien, todavía no está al 100%, pero es posible que en los próximos partidos pueda tener algunos minutos y ser muy útil”.

Con solo 45 minutos sumados en lo que va de temporada, el experimentado delantero nacional de 35 años podría estar desde el arranque para el siguiente duelo de la escuadra de Udine, que jugará el domingo 29 de diciembre, desde las 8:30 horas de Chile, ante Torino en condición de local.

#FiorentinaUdinese 1-2

90+5 | We head back to Udine with three points in the bag for Christmas! #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/YSAzHZdMdv

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 23, 2024