Un jugador que no ha tenido un buen cierre de año en el fútbol internacional es Gary Medel, histórico de la selección chilena que desde que retornó a Argentina para vivir una segunda etapa en Boca Juniors, no ha tenido continuidad y el DT, Fernando Gago, cada vez le quita más peso en la banca ‘Xeneize’.

Diversas informaciones en Argentina y Chile detallan que el ‘Pitbull’ ya está coordinando su retorno a suelo nacional para ser parte de Universidad Católica desde el 2025, pero su abrupta salida de Boca, molesta en suelo nacional y así lo evidenció Patricio Yáñez.

El histórico exgoleador de La Roja usó los micrófonos de Radio Agricultura para ‘disparar’ contra el DT de Boca, Fernando Gago, y su presidente, Juan Román Riquelme, quien fue uno de los gestores de la segunda experiencia de Medel en el ‘Xeneize’.

En sus palabras, Yáñez apuntó contra Gago asegurando que “no considerarlo por su escaso rendimiento no significa que lo tengan que haber separado del plantel, o pasó algo que no sabemos. No corresponde y no es el trato que debe recibir un futbolista que no lo consideras”.

“Algo más debe haber habido”

“Debe estar con el plantel, algo más debe haber habido. Hablaría mal del técnico, independiente que sea estricto, que los parámetros físicos los respete y sea exigente”, deslizó.

Más tarde, cargó contra el ‘último 10’, al sentenciar que “si está entrenando solo me parece desubicado por parte del técnico y me imagino que a esta altura ese abrazo de Riquelme con Gary cuando llega, que se le caían los ojos, le soltó la mano, sino habría actuado”.

“Puedes decir que no ha rendido, pero no separarlo del plantel”, cerró.

Cabe destacar que los números que deja Gary Medel en su segunda etapa en Boca Juniors son desastrosos, donde solo vio acción en 11 partidos en la temporada, entrando en 7 como titular.

Jugó 9 en la Liga de Argentina y dos en la Copa Sudamericana, mientras que en la Copa del país trasandino no vio acción, fuera de ser muy criticado por sus minutos cuando tuvo la posibilidad de jugar.