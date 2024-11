La situación de Gary Medel en Boca Juniors se torna insostenible debido a la falta de consideración por parte de Fernando Gago y la escasa participación en lo que va de la temporada con el equipo \'Xeneize\'. Su salida se perfila como una posibilidad inminente, siendo Universidad Católica uno de los destinos posibles para el veterano central chileno. Gago ha priorizado a los juveniles y Medel podría liberar un cupo de extranjero para la llegada de otro compatriota, como Carlos Palacios. Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que el futuro de Medel estará lejos de Boca Juniors en el 2025.

La situación de Gary Medel en Boca Juniors se ha vuelto insostenible para el veterano central de 37 años, luego de no ser tenido en cuenta por Fernando Gago y por ver muy pocos minutos en lo que va de temporada junto al cuadro ‘Xeneize’.

Es por eso que uno de los primeros nombres en la lista para abandonar el cuadro trasandino es el de Gary Medel y así lo notificaron en un nuevo reporte en DSports Argentina.

Primero, partieron detallando que “Gary Medel está fuera de la lista de concentrados. ¿Esto empieza a marcar la salida de ruta del chileno de Boca?”, mencionó el panelista, a lo que el periodista contestó: “Yo creo que sí”.

No es del gusto de Gago

“Está claro que es no es un jugador que le guste a Fernando Gago, ha priorizado muchas veces a los juveniles. Me parece que Medel tendrá que buscar nuevos horizontes para el 2025″, deslizaron.

Más tarde agregaron que “lo quiere Universidad Católica, así que yo creo y la verdad le convendría liberarse de un cupo de extranjero”.

Fue ahí donde recalcaron que el cupo que podría dejar Medel sería directamente para otro chileno.

Con relación a esto, apuntaron que “a Boca le convendría liberarse de un cupo de extranjero para ir a buscar a otro chileno como lo es Carlos Palacios”.

Lo cierto es que aún no hay nada concreto relacionado con Gary Medel, pero el comportamiento de Gago hacía el chileno evidencia que no es de sus prioridades para que continúe el próximo año y la llegada de Carlos Palacios podría verse ‘facilitada’ por este caso en particular.