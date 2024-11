El defensor chileno Nicolás Díaz fue expulsado por propinar una fuerte patada en el rostro a Álvaro Fidalgo durante el partido entre Xolos de Tijuana y Club América en la Liga MX. La jugada ocurrió en el minuto 73 del encuentro de octavos de final, que terminó con la victoria del equipo de Ciudad de México. Tras el partido, Díaz pidió disculpas a la afición, sus compañeros y al jugador afectado, asegurando que no es su estilo de juego. Por su parte, Fidalgo aceptó las disculpas y le bajó el perfil al incidente, señalando que es parte del fútbol y que no hay resentimientos.

El defensor chileno Nicolás Díaz fue protagonista de una fuerte jugada en el fútbol mexicano. En el duelo de su equipo, Xolos de Tijuana, ante el Club América, el futbolista vio la cartulina roja al propinarle una fuerte patada al rostro a su rival, Álvaro Fidalgo.

Cuando transcurría el minuto 73 del duelo, válido por los octavos de final (play-in) de la Liga MX, el exjugador de Palestino intentó despejar el balón, pero falló y se llevó por delante al mediocampista de ‘Las Águilas’, impactándolo de lleno en el rostro con su botín.

Las disculpas de Nico Díaz

De inmediato, se revisó la jugada y Nicolás Díaz fue expulsado del partido, que terminó favoreciendo al club de Ciudad de México. Tras el pitazo final, el formado en Palestino pidió perdón.

“Quiero pedirle disculpas a la afición y sobre todo a mis compañeros. Ya pedí disculpas al jugador del América, no soy un jugador de andar pegando así. Fue una jugada de fútbol que no alcanzo a quitar el pie”, dijo el otrora seleccionado de La Roja a través de su Instagram.

Por su parte, Álvaro Fidalgo, que quedó con vestigios del incidente en su rostro, le bajó el perfil a lo ocurrido y ratificó que conversó con el hermano menor de Paulo Díaz.

“Estuvimos hablando. Me pidió perdón y quiero también que lo sepa la gente, que no le digan nada. Me vino a pedir perdón, a disculparse y eso es parte del fútbol. No hay más y no pasa nada”, sentenció el futbolista español a TUDN y Claro Sports.