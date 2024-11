El volante chileno Rodrigo Ureña se destaca en Universitario de Lima, equipo bicampeón en la Liga 1 de Perú bajo la dirección de Fabián Bustos. Ureña, pieza clave en el mediocampo, ha recibido ofertas de clubes grandes de Chile, aunque aún no decide si regresará al país. El jugador, quien brilló en Universidad de Chile, reconoce la posibilidad de volver, pero duda si sería lo mejor en este momento.

Universitario de Lima sigue celebrando el bicampeonato en la Liga 1 de Perú y, en el plantel ‘crema’ dirigido por el argentino Fabián Bustos, una de las principales figuras fue el volante chileno Rodrigo Ureña, pilar en el mediocampo.

En nuestro país no pasó desapercibido el rendimiento del ex Universidad de Chile, que desde su llegada a Universitario se convirtió en uno de los mejores jugadores extranjeros del fútbol peruano.

Y ahora, el volante de 31 años que admitió que recibió ofertas de los clubes grandes del Campeonato Nacional.

“Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué”, indicó Rodrigo Ureña a ADN, vaticinando una posible vuelta a Chile.

“Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y, obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer. Pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver”, concluyó el futbolista nacional.