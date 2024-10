Por estos días, Humberto Suazo se encuentra de visita en México mientras se recupera de su lesión de ligamento medial de la rodilla derecha, la que lo tiene aún alejado de las canchas.

En tierras aztecas, ‘Chupete’ es una leyenda e ícono del Monterrey y cada vez más, se sigue agigantando por su humildad y sus gestos hacia fanáticos.

Un ejemplo de ello fue lo que hizo Suazo con la señora Yolanda, quien se viralizó recientemente al declarar a través de un video publicado en TikTok que soñaba con conocer a su ídolo para que le firmara su colección de camisetas.

“Estoy feliz de que esté aquí en Monterrey y me gustaría mucho conocerlo, y que firmara la colección de camisetas que mi hijo me donó para mi tratamiento, sería mucho pedirle que viniera a mi casa”, dijo en el registro la mujer, que padece cáncer pulmonar.

Fue así que el club regio le mostró el video al crack de 43 años, quien no dudó en visitar a su fanática para compartir un tierno momento.

“Se me cumplió mi sueño, feliz de conocerte, encantada de conocerte, que Dios te bendiga, bendito Dios que me cumpliste mi sueño, porque te quería conocer, siempre he sido tu fan”, dijo la emocionada hincha del elenco de ‘Rayados’.

Humberto ‘Chupete’ Suazo, por su parte, declaró: “Este tipo de situaciones, igual me emocionan porque igual me han tocado vivir situaciones difíciles con mi mamá y mi papá, entonces también entiendo la situación en la que está. Uno tiene que darlo todo, en la vida y en la cancha”.