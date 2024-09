Este sábado, Ben Brereton Díaz no pudo redimirse de su mala semana y siendo titular, vio como el Manchester United arrolló a su Southampton en la Premier League.

Para peor, el equipo del inglés-chileno falló un penal que pudo haber significado la apertura de la cuenta, el que fácilmente pudo haber pateado el seleccionado de La Roja. Sin embargo, por elección del DT, quien ejecutó y erró su oportunidad fue Cameron Archer.

Ante esto, el DT del Southampton, Russell Martin, explicó las razones tras la decisión y lo hizo, detallando la situación actual de Ben Brereton, que llegó a los 18 partidos consecutivos sin conocer de victorias en la élite del fútbol inglés.

“Cam ha practicado mucho durante las últimas dos semanas durante el descanso internacional que ha tenido aquí y Ben no. Lo ha hecho de manera brillante con los penales”, dijo.

“Es una de esas cosas que, si marca, se va. Pero no lo hizo, así que, por supuesto, se cuestionará”, remarcó el DT, culpándose a sí mismo de ello.

Lo que viene para el delantero, en tanto, es intentar revertir su mala semana el próximo martes 17 de septiembre, en la visita del Southampton al Everton por la Copa de la Liga de Inglaterra.

