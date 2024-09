Russell Martin, entrenador del Southampton de la Premier League, se refirió al comentado cambio de Ben Brereton Díaz en el último duelo de La Roja.

El delantero de los ‘Saints’, vale recordar, solo jugó 34 minutos ante Bolivia luego de que el técnico, Ricardo Gareca, optara por sacarlo del encuentro para el ingreso de Vicente Pizarro.

La desazón del atacante chileno en la caída de Chile ante La Verde cruzó el Atlántico y, de cara al próximo duelo del Southampton, a su DT le preguntaron por la situación vivida por ‘Big Ben’.

“Ben está bien. No se trata de una lesión, así que supongo que el técnico tiene sus propias razones”, dijo este jueves Russell Martin en conferencia de prensa.

Lo anterior, descartando algún problema físico del seleccionado de La Roja que hubiese acelerado su cambio ante Bolivia.

Luego, el entrenador del Southampton afirmó que “no es mi trabajo llamar a Ricardo Gareca y preguntarle por qué lo sacó”.

Vale recordar que los ‘Saints’ juegan este sábado 14 de septiembre ante el Manchester United, en un duelo donde buscarán sumar su primeros puntos en la actual Premier League. Ben Brereton asoma como titular.

