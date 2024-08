Un nuevo capítulo se escribió en las últimas horas sobre el caliente duelo entre el Newcastle United y el Southampton, por la primera fecha de la Premier League de Inglaterra, que ganó las ‘Urracas’ por la cuenta mínima.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue el delantero Ben Brereton. En su primer duelo oficial con ‘The Saints’, el chileno provocó la expulsión de un rival.

A los 28 minutos, el seleccionado nacional sacó del partido al defensa Fabian Schär, quien le dio un sutil cabezazo luego de que el ariete lo empujara por la espalda.

La acción caldeó los ánimos de los jugadores del cuadro local, a tal punto que, en el entretiempo, Dan Burn esperó en el túnel a ‘Big Ben’ para encararlo y buscar pelea. Es más, el histórico Alan Shearer criticó al chileno por provocar la roja: “Teatralidad de mierda”.

Y el Southampton encendió aún más el ambiente con un polémico posteo en las últimas horas. A la hora de promocionar el próximo cruce, como local ante el Nottingham Forest, posteó un video de Brereton riéndose en la cara de Sean Longstaff, volante del Newcastle que fue a encarar al nacional tras la expulsión de Schär.

“Esa sensación cuando regresas a St Mary’s el sábado”, escribió el Southampton junto al registro de Ben, esto de cara al cruce por la fecha 2 de la Premier.

La respuesta de los fanáticos de las ‘Urracas’ no se hizo esperar, incluso burlándose de Brereton. “Muchachos, perdieron este partido. Eso habla por sí solo de sus estándares”, “Me alegro de que haya salido del hospital. Parecía una lesión impactante” y “Qué demostración tan extraña en un partido que perdiste después de haber jugado contra 10 hombres durante más de una hora”, fueron algunos de los comentarios.

That feeling when you're back at St Mary's on Saturday 😁 pic.twitter.com/uawtYo4hDU — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 19, 2024

La respuesta de los hinchas del Newcastle

Glad he is out of hospital. Looked a shocking injury — 𝕆𝕟 𝕋𝕙𝕖 ℂ𝕠𝕟𝕔𝕠𝕦𝕣𝕤𝕖 (@_OnTheConcourse) August 19, 2024

That feeling when you realized the whole league hates you and hopes you go straight back down but you're trying to smile like it doesn't bother you — ℙ𝕙𝕚𝕝𝕖𝕒𝕤 𝔽𝕠𝕘𝕘𝕤 (@PhileasFoggs) August 20, 2024

Bulldog Diaz will always be a bitch for flopping like that — Christoff (@KobbieKenobi) August 19, 2024