Importantes novedades aparecen en el horizonte de Alexis Sánchez, con un futuro en incógnita que cada vez más, empieza a ver la luz. Lo concreto es que, desde Italia, ya dan por hecho que el tocopillano regresará al Udinese, esta vez, con un esfuerzo que nace desde el propio jugador.

De acuerdo con el especialista en fichajes de Sky Sports, Gianluca Di Marzio, el goleador histórico de La Roja habría cedido en su posición, llamando él mismo al equipo italiano para así volver a vestir al primer uniforme con el que brilló en el fútbol europeo.

“De hecho, por la mañana, el jugador llamó al Udinese diciéndoles que quería volver para ayudar al equipo a llegar a Europa“, aseguró el comunicador.

En esa línea, Di Marzio aseguró que la actitud de Alexis Sánchez fue tal, que “cerró el trato él solo”.

“Ahora su agente (Fernando Felicevich) sólo tendrá que pulir los últimos detalles del contrato”, complementó, revelando también una posible fecha para que el club de Friuli anuncie con bombos y platillos el regreso del ‘Niño Maravilla’.

“El objetivo es presentarlo al público el martes 13 de agosto en Udinese, con motivo de la presentación del resto del equipo”, sentenció.

#Calciomercato | #Udinese, in mattinata #Sanchez ha chiamato la dirigenza bianconera per confermare la sua volontà: non resta che limare gli ultimi dettagli contrattualihttps://t.co/ZWfPt08luU

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2024