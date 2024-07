Con temple de acero, Huachipato se hizo grande en Montevideo y tras sellar un 1-0 ante Racing de Montevideo en Uruguay, se adjudicó la tanda de penales para avanzar a octavos de final de Copa Sudamericana, con figuras como Cris Martínez y Fabián Cerda.

El arquero, recién llegado a los acereros en el presente mercado de pases, mostró solvencia en los noventa minutos y también en la tanda de penales, donde atajó uno de los intentos del equipo ‘charrúa’. Para él, todo fue parte de su trabajo, un ‘torpedo’ y por otra parte, de un presagio.

“Con el ‘profe’ Miguel Jiménez en conjunto con los tres arqueros que andábamos acá, trabajamos el tema de los penales“, comentó el exjugador de Curicó Unido en diálogo con DSports.

Consultado por su próximo desafío, que será ante Racing de Avellaneda en el torneo continental, el formado en la UC no titubeó para pensar en grande.

“Ahora nos toca ir a ganar en Argentina. Si se pudo en Brasil, si se pudo en Uruguay, cómo no hacerlo nuevamente en Argentina“, dijo, previo a revelar un sueño que se le hizo realidad en el mítico estadio Centenario de Montevideo.

“Yo hablaba con mi hijo, yo soñé esto, lo visualicé, que íbamos a ganar el partido, que no me iban a hacer goles dentro del partido y que en los penales sí o sí iba a atajar. Se me dio tal cual, lo trabajé”, precisó.

“Me dijeron que en el primer tiempo me estaban matando los comentaristas y no sé qué. Quizá en el primer tiempo, por lo que estábamos viviendo, no estuve como en el segundo. Lo soñé tal cual. Si uno se lo propone y está convencido de que lo puede lograr podemos hacer historia nuevamente e ir a ganar a Argentina”, sentenció Cerda.