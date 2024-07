Alexis Sánchez sigue sin definir su futuro en el fútbol profesional internacional y mientras descansa en sus vacaciones, ya hay elencos que buscan ser su nuevo destino.

Mucho se ha hablado del incesante interés de River Plate por contar con el tocopillano para el segundo semestre, pero por ahora, Alexis quiere seguir buscando posibilidades en el ‘Viejo Continente’ y es ahí donde aparecen en su horizonte Udinese, Marsella y ahora un nuevo elenco francés.

Según diversas informaciones en Europa y confirmadas por el experto en fichajes, Nicoló Shiara, el LOSC Lille quiere dar un salto de calidad a su plantel y reforzarse con Alexis, ya que disputarán al pre-Champions League en la actual temporada.

Una carta más que válida para que Sánchez pueda mantenerse en la esfera más importante del fútbol europeo, ya que para nadie es desconocido que su ambición siempre ha sido poder disputar cada temporada la Champions League.

Eso sí, Lille tendrá que batallar duramente contra Olympique de Marsella y su ofrecimiento para el chileno, ya que el propio DT de los ‘Focenses’, Roberto De Zerbi, dio el visto bueno para la llegada del nacional.

Además, en el informe de Shiara se detalla que también hay elencos de Arabia Saudita pendiente a la situación de Alexis Sánchez, pero serían los dos elencos franceses quien tomarían la delantera para quedarse con el fichaje del delantero de La Roja.

La decisión la tiene el propio Alexis al ser agente libre y él tendrá que decidir qué camino seguir, si busca volver a brillar en el Vélodrome o ampliar su abanico de camisetas y ser un nuevo referente en el Lille de la Ligue 1.

Alexis #Sanchez have turned down some approaches from Saudi and Brazilian clubs. He wants to stay in Europe and to continue to play in one of the most important leagues. #Udinese, #OlympiqueMarseille and #Lille are interested in him. Race ongoing. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2024