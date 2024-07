La Premier League no quiere soltar a Ben Brereton, delantero de La Roja que destacó en el Sheffield United y ahora es objeto de interés de varios clubes de la serie de honor inglesa. Villarreal no cuenta con él y ve con buenos ojos su salida, mientras que el Southampton se ha convertido en una obsesión para el entrenador Russell Martin, quien quiere reunirlo con Adam Armstrong, excompañero en el Blackburn Rovers. El fichaje de Brereton por el Southampton se contempla como una compra, pero el alto precio del jugador complica las negociaciones.

La Premier League no quiere desprenderse de Ben Brereton. El delantero de La Roja dejó buenas sensaciones el semestre pasado en el Sheffield United, rendimiento que llamó la atención de otros clubes de la serie de honor inglesa.

Villarreal de España, club dueño del pase del ariete de 25 años, no tiene en sus planes la continuidad del chileno en la plantilla y ve con buenos ojos su partida.

Ante esto, Brereton sigue con atención lo que ocurra con el mercado de pases en Europa. A fines de la semana pasada se conoció el interés del Ipswich Town, elenco recién ascendido a la Primera de Inglaterra.

No obstante, el periódico inglés The Sun reveló en las últimas horas la aparición de otro club interesado por el ex Blackburn Rovers. El histórico Southampton, también ascendido a la Premier League, quiere fichar al atacante nacional.

Incluso, la publicación apunta que Ben se ha transformado en una obsesión para el entrenador Russell Martin. Una de las razones del serio interés por Brereton es la presencia en el club de Adam Armstrong.

El chileno y Amstrong jugaron juntos en el Blackburn Rovers entre 2018 y 2021, anotando 35 goles entre los dos. Y Martin quiere reeditar esta exitosa dupla ofensiva para la campaña 2024-25.

Southampton analiza en la actualidad la fórmula para quedarse con el fichaje de ‘Big Ben’. La opción de un préstamo asoma como poco atractiva para el Villarreal, por lo que su salida sería a través de una compra.

La piedra de tope es el alto precio de Brereton, lo que complicaría las tratativas por el jugador del ‘Equipo de Todos’.