El futbolista chileno Gary Medel protagonizó este jueves su primera conferencia de prensa en su regreso a Boca Juniors, el gigante de Argentina.

Se trató de una instancia marcada por momentos divertidos y emotivos, con el máximo ídolo de la institución, Juan Román Riquelme, presentándolo y catalogándolo de amigo.

Pero hubo otro momento en la ceremonia que se robó toda la atención y que, incluso, despertó expectación y amor en los fanáticos ‘xeneizes’ que -en su mayoría- han cuestionado su arribo por su edad.

Resulta que el ‘Pitbull’ recibió de las manos de Riquelme la camiseta de Boca y, en lugar de mostrarla y tomarse una fotografía como hacen la mayoría de los refuerzos que llegan a la institución, Medel se sacó la polera que traía y tras quedar a torso desnudo se puso la ‘bostera’.

El gesto de Medel sorprendió al propio Román y los periodistas presentes en la sala, quienes se rieron y festejaron el atrevimiento del oriundo de Conchalí. Así lo prueba el video compartido por el comunicador Marcos Bonocore, de TNT Sports Argentina.

No dudó el loco pic.twitter.com/avBUJwkTei — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) June 13, 2024

Los críticos de Medel con volteretas: “¡Listo, me compró… qué fácil soy!”

La acción de Gary Medel fue destacada por los hinchas en Redes Sociales. Muchos de ellos, incluso, reconocieron que las ganas del chileno pudieron voltear su mala impresión del fichaje.

Y es que en el vecino país los hinchas ‘oro y cielo’, al menos en Internet, cuestionaron la contratación de Medel por sus 37 años. Hasta festinaron que llegaba para la serie ‘Senior’ de la institución.

Sin embargo, con esta sola acción Medel comenzó a ganarse a sus críticos.

“Me compró. Soy fácil, la puta que te pario”, “Más boca no se consigue”, “Ya está me compró. Vamos Gary querido”, “Me compró, cuando lo expulsen en el min 20 de algún partido importante volvemos. Por ahora es bienvenido”, “listo me subí”, “me compró que querés que te diga” y “JAJJAJAJAJAJAJSJS la manija que tenía…ya me compro el hdp”, fueron algunos de los comentarios.

Consignar que se espera que Gary Medel pueda debutar el próximo miércoles 19 de junio ante Almirante Brown, en Mendoza, por la Copa Argentina.

JAJJAJAJAJAJAJSJS la manija que tenía…ya me compro el hdp — Mateo. (@El23delosbulls_) June 14, 2024

ya me compro, hasta creo que le doy ahre — rayo coded (@zexeneizeg) June 13, 2024

soy tan fácil de convencer lpm — ben10 🇸🇪 (@bnjaminino) June 14, 2024

Perdón muchachos pero yo re compré aparte estuve viendo videos y no viene jugando mal acá lo mataron con ese video cuando se le escapa soteldo pero si viene como recambio yo le pongo una ficha — ZINEDINE ZENÓN 🇸🇪🏆🏆🏆 (@fedeLares1) June 14, 2024

Mas bostero que sacarse la remera en publico — San 🇸🇪 (@SantinoSpilere) June 14, 2024

me compro. la puta madre — Eze (@MFinlandes13) June 14, 2024

Así de fácil me convenció 🥵 — Camilo (@camilodiazz7) June 14, 2024

Me compro. Soy fácil, la puta que te pario — xeneize (@StangretT) June 13, 2024

el pitbull es más bostero que mojarse el pelo en el boliche — mateo (@mateo_bassi) June 13, 2024

Ya esta me compro.

Vamos Gary querido — Advinculismo17⭐️⭐️⭐️ (@Castolo1984) June 13, 2024

Más boca no se consigue — Matías (@MatiasOrcesi) June 13, 2024