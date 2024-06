Con la puerta abierta para su salida del Villarreal, los interesados no tardan en llegar para Ben Brereton.

Y es que con la incertidumbre instalada respecto a su futuro, a ‘Big Ben’ lo siguen sondeando desde la Premier League. Sumado al interés de Southampton y su exclub, Nottingham Forest, otro equipo aparecería fuertemente para llevarse al delantero.

De acuerdo a TuttoMercato, el West Ham tendría en carpeta al futbolista, que anotó seis goles en catorce partidos con el Sheffield United durante la pasada temporada de la Primera División del fútbol inglés.

A su vez, revelaron que otro de los candidatos para la institución de Londres es Youssef En-Nesyri, delantero del Sevilla que también resuena como posible contratación del Fiorentina.

