“Tiane” Endler, portera chilena del Olympique de Lyon, se quedó con el galardón a mejor arquera de la recién terminada Champions League Femenina.

La nacional, quien fue titular en la final del torneo continental donde el ‘OL’ cayó 0-2 ante Barcelona en Bilbao (España), figura en la oncena ideal del certamen junto a otras tres jugadoras del cuadro francés.

En una formación con cinco futbolistas del elenco catalán, Tiane Endler superó en la elección a la campeona Cata Coll.

En defensa, aparecen Lucy Bronze (Barcelona), Irene Paredes (Barcelona), Jessica Carter (Chelsea) y Selma Bacha (Lyon).

Mientras, en la línea de volantes, las elegidas fueron Aitana Bonmatí (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona) y Lindsey Horan (Lyon).

Por último, en el ataque las mejores de la Champions League Femenina fueron Caroline Graham Hansen (Barcelona), Tabitha Chawinga (PSG) y Kadidiatou Diani (Lyon).

📋 The 2023/24 #UWCL Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel 🔥

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 27, 2024