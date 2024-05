En Rusia no dejaron pasar la condena por VIF de Jordhy Thompson en Chile. El medio The Insider fue más allá y puso como ejemplo al jugador chileno en su “Liga de Criminales”.

El arribo de Jordhy Thompson al fútbol de Rusia no ha pasado desapercibida. No solo por su controvertido pasado, que incluso lo tuvo tras las rejas por una denuncia de violencia intrafamiliar, sino también por su irrupción futbolística.

El joven formado en Colo Colo ha tenido buenas actuaciones con la casaquilla del FC Orenburg, club al que llegó en enero pasado. El ariete de 19 años fichó en el extranjero, tras protagonizar hechos de violencia intrafamiliar contra su ex pareja, Camila Sepúlveda.

Y en Rusia no dejan pasar este último hecho. El medio The Insider fue más allá y puso como ejemplo al jugador chileno en su “Liga de Criminales”.

“Liga de criminales. El fútbol y el hockey rusos se están convirtiendo en un paraíso para los delincuentes extranjeros”, titula la publicación de la periodista Elizaveta Pyatnitskaya que, con foto incluida, nombra al ‘Niño Joya’.

“Los clubes rusos de fútbol y hockey celebran cada vez más contratos con jugadores condenados o investigados en otros países. Los equipos se ven así reforzados por aquellos que, de no ser por estas circunstancias ‘especiales’, difícilmente habrían ido a Rusia”, arranca la nota.

“Y los jugadores se aprovechan de la falta de reputación y reciben salarios decentes en la Premier League rusa y la Kontinental Hockey League, mientras que jugar en Europa o América del Norte es arriesgado o no está disponible para ellos”, agrega.

Ya de lleno sobre el tema de Thompson, The Insider apunta que “chileno que golpeó brutalmente a una niña… La cesión del joven sudamericano no destacaría entre otras cesiones del outsider del campeonato ruso, si no fuera por un detalle: en su tierra natal el futbolista fue acusado de intento de asesinato”.

“En noviembre de 2023, Thompson fue denunciado ante la policía por su exnovia Camila Sepúlveda: en estado de ebriedad, el futbolista la golpeó brutalmente por celos e intentó estrangularla. Este incidente fue una recaída: la primavera pasada, Camila acusó dos veces al jugador de violencia. En particular, en uno de los videos difundidos la golpea en una discoteca”, agrega.

Además, la nota apunta a las medidas que tomó Colo Colo con el jugador, los pasos judiciales e incluso el tema de la propiedad que usó el extremo como pago de la fianza para salir de Chile.

Hasta declaraciones de la ministra de La Mujer, Antonia Orellana, cita la publicación. “Creo que a la hora de tomar cualquier decisión nos debe importar el bienestar y la seguridad de una mujer y no la carrera de un futbolista”, mencionó la secretaria de Estado.

La ‘singular’ postura de la dirigencia del Orenburg a la hora de fichar al delantero nacional también fue expuesta. “¿El lado oscuro de Thompson? ¿Y quién no lo tiene?”, indicó en su momento a medios locales el director deportivo del club, Dmitry Andreev.

Para cerrar, The Insider apuntó al buen desempeño futbolístico del chileno desde su arribo a Rusia, siendo pieza importante con dos goles y estelar en la mayoría de los partidos. Fue así que el Orenburg decidió hacer uso de la compra del 60% de su pase.

Otros futbolistas que aparecen citados en la publicación son los neerlandeses Rai Vlut, del FC Ural Ekaterimburgo, y Quincy Promes, del Spartak de Moscú.

Vlut fue condenado en abril de 2023 a dos años y medio de prisión por provocar en estado de ebriedad un accidente en el que falleció un niño de cuatro años.

Promes, en tanto, fue condenado a un año y medio por apuñalar a un familiar y a seis por contrabando de cocaína. Estuvo recientemente en una cárcel de Emiratos Árabes Unidos y está a la espera de la extradición.

Otros deportistas consignados con antecedentes penales, esta vez del hockey de Rusia, son los estadounidenses Alex Galchenyuk y Reed Boucher.