El portero chileno Claudio Bravo, luego de cuatro temporadas en el club, dejará el Real Betis español para emprender un nuevo desafío.

Así revelan en España, donde detallan que el cuadro ‘verdiblanco’ no se ha comunicado con el arquero para una renovación y ya buscan un reemplazante para el experimentado guardametas.

Según Afición Deportiva, el futuro del seleccionado nacional ya está zanjado: “Bravo, no seguirá en el conjunto andaluz el próximo año. El Real Betis considera que el ciclo del jugador está, a sus 41 años, más que cumplido”.

Si bien recordaron que el plan del portero era retirarse en el cuadro español, eso finalmente no se cumplirá ya que el guardametas vestirá otra camiseta.

“El chileno aplazará su retirada y continuará su carrera futbolística lejos del Benito Villamarín: firmará por otro club”, apuntaron desde el citado medio.

Vale mencionar que, hace algunos días, el técnico chileno Manuel Pellegrini ya había dado luces sobre el futuro de Claudio Bravo.

“Lo veo con ganas de seguir. ¿A dónde seguirá? No me atrevería a hablar por él. No sé que decidirá”, comentó el ‘Ingeniero’.

¿Cuál será el nuevo destino del bicampeón de América? Desde Afición Deportiva parecieran tenerlo claro: “En su país natal está siendo vinculado fuertemente a Colo Colo”.