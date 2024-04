El encargado de despejar los rumores sobre el formado en Colo Colo fue su DT y compatriota en el elenco andaluz. Por ahora, el ‘Ingeniero’ no ve a Bravo con ganas de colgar los guantes.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dio en las últimas horas señales sobre el futuro de su arquero y compatriota Claudio Bravo, quien analiza la posibilidad del retiro al término de la temporada 2023-2024.

La prensa española apunta que el bicampeón de América con La Roja y ex FC Barcelona y Manchester City no continuará en la tienda verdiblanca la próxima temporada. Su contrato finaliza en junio de este año.

“A sus 41 años, en el Real Betis consideran que su ciclo está cumplido y es por ello que no le han presentado oferta de renovación alguna”, menciona Estadio Deportivo de Sevilla sobre el cancerbero nacional.

Y el encargado de despejar los rumores sobre el formado en Colo Colo fue su DT en el elenco andaluz. Por ahora, el ‘Ingeniero’ no ve a Bravo con ganas de colgar los guantes.

“Claudio está plenamente vigente. Ha tenido un año muy complicado, con lesiones que no le han permitido tener regularidad. El llamado a la selección le hizo muy bien, le devolvió la motivación. Lo veo con ganas de seguir”, indicó Pellegrini a DSports.

“¿A dónde seguirá? No me atrevería a hablar por él. No sé qué decidirá, yo tuve la fortuna de tenerlo estos cuatro años y haberlo dirigido…. Él verá cuál es la mejor manera de finalizar su carrera“, agregó sobre el de Viluco.

Bravo arribó al Real Betis a mediados del año 2020, procedente del Manchester City. En estos casi cuatro años ha sido pieza clave en el vestuario verdiblanco y clave en los éxitos del club, con 74 partidos y un título de Copa del Rey.