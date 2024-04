En últimas semanas, Gary Medel hizo ruido al protagonizar amistosas imagenes en una visita al hotel de Colo Colo en Río de Janeiro, donde los albos se hospedaron para jugar el pasado lunes ante Fluminense en Copa Libertadores.

Ahora bien, el histórico bicampeón de América con La Roja se centra, en medio de la repercusión, en el comienzo de la liga local con el Vasco Da Gama y en Brasil, aprovechó de contar sus experiencias en un distendido diálogo con TNT Sports.

En ese sentido y al ser consultado por los rivales más difíciles de su carrera, el ‘Pitbull’ escogió a tres: el comienzo del Brasileirao, “Juventus, River Plate y en algún momento, Colo Colo”.

Por otra parte y en temas de compañerismo, se decantó por Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Juan Román Riquelme al escoger los mejores cracks con quienes compartió en cancha.

En términos futbolísticos, el ‘Pitbull’ comenzará su temporada en el Brasileirao defendiendo a Vasco, que enfrentará como local y desde las 15:00 horas del domingo 14 de abril, al Gremio.

TOP 3 DO MEDEL! 🐕💢

A @alinenastari fez o desafio, e o pitbull do Vasco listou: melhores clássicos que já jogou, jogadores mais difíceis de marcar, jogos marcantes pelo Cruzmaltino…

A resenha completa com Gary Medel você acompanha no domingo (14), às 11h, no Youtube da TNT… pic.twitter.com/hfZf2w3O2K

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 12, 2024