El chileno Alexis Sánchez apeló a la nostalgia tras la visita de su equipo, el Inter de Milán, al Udinese en cruce por la 31ª fecha de la Serie A italiana 2023-2024.

El ‘Niño Maravilla’ ingresó a los 74 minutos en el Bluenergy Stadium, en Friuli, por Hakan Çalhanoğlu y en momentos que el marcador estaba igualado a un gol.

Con el chileno en cancha y manejando los hilos ofensivos, el Inter consiguió el triunfo por 2-1 a los 90+4’ por intermedio de Davide Frattesi.

Y luego del duelo, el tocopillano no olvidó al equipo que lo llevó a Europa hace 16 años. Realizó una publicación en Instagram, donde recordó su paso por el Udinese.

Publicó primero fotografías con la camiseta del Inter ayer y otra del pasado con la del elenco ‘bianconero’, en ambas con el dedo pulgar arriba.

Tras ello, el goleador histórico de La Roja posteó un video donde mezcló su entrada al campo del lunes con uno en cancha con la casaquilla ‘11’ del Udinese. Al registro le colocó el tema A Now We Are Free, de la película Gladiador.

Una publicación que ‘enamoró’ a los aficionados del Udinese: “Vuelve“, “Cuando el fútbol se vuelve magia” y “Leyenda“, fueron algunos de los comentarios.

Alexis defendió al elenco de Friuli del 2008 al 2011 con un registro de 21 goles y 20 asistencias en 112 partidos.