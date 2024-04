Alexis Sánchez, delantero chileno del Inter de Milán, mantiene en vilo a los hinchas del cuadro ‘neroazzurro’ que aun no saben si el jugador renovará con el club o no.

El contrato de ‘Maravilla’ con los lombardos caduca en junio de este año y, de momento, no hay claridad sobre si el nacional continuará en el equipo o buscará nuevos rumbos.

Por lo anterior, cualquier pista que aparezca sobre el nacido en Tocopilla está despertando rumores en la península, al punto que la propia Serie A pide ayudar para descifrar un diálogo de Sánchez con un compañero.

Luego de la victoria sobre Empoli el pasado lunes, donde Alexis marcó el 2-0 que acabó siendo definitivo, se vio a ‘Maravilla’ conversando con el portero Yann Sommer.

Sin embargo, la cámara de la liga italiana no permite conocer qué conversaron el atacante y el suizo.

“¿De qué hablaban aquí Alexis Sánchez y Yann Sommer?”, preguntó la Serie A, a ver si algún experto en lectura de labios podía descifrar el misterio.

El Inter de Milán vuelve a la cancha este lunes 8 de abril, cuando visiten al Udinese.

What were Alexis Sánchez and Yann Sommer discussing here? 😅😅😅 @Inter_en pic.twitter.com/bb6mWiXML7

— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 4, 2024