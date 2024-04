Pese a que la salida de Claudio Bravo del Real Betis a final de temporada es un hecho, el futuro del guardameta nacional sigue siendo incierto. ¿Vuelve al fútbol chileno? ¿Continúa un año más en Europa? ¿Cuelga los guantes? El propio capitán de la Selección Chilena dio pistas sobre su decisión.

En conversación con el sitio web 365 Scores, el golero de 40 años aclaró que no descarta ningún proyecto y que sólo busca una característica en su próximo equipo; que lo motive.

“Si me siento físicamente sano y me presentan un proyecto que me motive, seguiré jugando al fútbol”, reveló el formado en Colo Colo, quien también coqueteó con la posibilidad de emigrar a la excéntrica liga de Arabia Saudita: “¿Por qué no?”.

En la misma línea, Bravo explicó por qué no descarta el fútbol de Medio Oriente. “El proyecto de liga en el que están trabajando allí me parece atractivo y ambicioso, así que nunca se sabe”, manifestó.

Sin dar señales sobre un posible regreso al ‘Cacique’, el portero nacional tampoco descartó retirarse: “Si no aparece un proyecto de mi interés me prepararé para afrontar nuevos retos profesionales”.