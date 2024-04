Tras su gran actuación ante el Fulham, con un doblete y una asistencia en un duelo que agónicamente terminó 3-3, Ben Brereton se graduó como la figura del Sheffield United en la fecha 30 de la Premier League.

Sumado a su notable desempeño e incluso, el presunto interés del conjunto de Yorkshire por extender su estadía en el fútbol inglés, una leyenda de la Premier League salió a halagar al seleccionado de La Roja.

¿Su nombre? Alan Shearer, reconocido exdelantero y máximo goleador de todos los tiempos de la Primera División de Inglaterra.

En su análisis como comentarista oficial de la categoría, el otrora crack del Newcastle escogió a ‘Big Ben’ en su once inicial de la trigésima jornada de la Premier.

“Fulham tuvo problemas para manejarlo. Dos goles y una asistencia deberían haberle dado puntos al Sheffield United“, argumentó Shearer en su favoritismo por Ben Brereton.

Alan Shearer's Team of the Week has landed 🛬 pic.twitter.com/0FQa1eCdgr

— Premier League (@premierleague) April 1, 2024