Martín Lasarte, extécnico de La Roja y Universidad de Chile, pidió calma luego de que Darío Osorio destacara en la fecha FIFA con el ‘equipo de todos’.

El hoy delantero del Midtjylland de Dinamarca dejó buenas sensaciones ante Albania y Francia, anotando además uno de los goles en la caída de la Selección chilena ante los galos.

Pese a lo anterior, Lasarte pidió bajar un cambio respecto al nivel del exjugador de La U, asegurando que aun le falta algo para consolidarse.

“Yo lo veía entrenar en el equipo sub 20 y tiene una calidad y morfología fantástica. Aunque no me pareció una elección adecuada irse al fútbol de Dinamarca”, afirmó ‘Machete’ en 100% Azules.

“Quizás dé el salto, pero debió haberse ido a un fútbol como el de Países Bajos o España para terminar su formación”, complementó Martín Lasarte.

Luego, el extécnico de La U lamentó que Darío Osorio no pudiese afianzarse del todo en el cuadro azul.

“Nunca se le encontró una posición en el campo de juego. A veces era media punta, otras veces iba más pegado a la banda y otras un segundo delantero. A esa edad, es complicado”, contó Lasarte.