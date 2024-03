Cuatro días han pasado desde la conmoción que generó la convulsión de Javier Altamirano, quien se encuentra hospitalizado y una positiva “evolución favorable” de su estado de salud.

Sin embargo, desde el círculo cercano del futbolista se encuentran inquietos por una información que ha salido a la luz en la presente semana, donde se explicita un ‘desesperado’ pedido de ayuda por parte de su madre, Diana Altamirano, para poder viajar a ver a su hijo.

Por lo anterior, la mamá del jugador chileno, en contacto con BioBioChile, explicitó la situación y sobre todo, desmintió cualquier tipo de rumor en medio de un delicado contexto.

“Estoy destrozada por todo lo que se está diciendo. Hay mentiras que me están afectando. Que yo esté pidiendo ayuda, plata, eso es mentira. Estoy pasando la pesadilla más terrible de mi vida, tengo mi corazón destrozado y que anden diciendo que yo ando mendigando, es mentira”, insistió.

En esa línea, continuó: “Trabajo desde mis 17 años y jamás nadie me ha dado nada, lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. Gracias al representante de mi vida (Javier Altamirano) estoy acá (en La Plata), es lo que corresponde y estoy agradecida”.

Por otra parte, aclaró que “si yo dije que el club no se ha contactado conmigo, eso fue a las dos horas de lo sucedido“.

Fue así como Estudiantes de La Plata, al día después del grave incidente que involucró al exvolante de Huachipato se contactó con la madre de su jugador. “Ellos al día siguiente me llamaron y me enviaron los pasajes. Se han portado muy bien conmigo, pero yo no he pedido nada a nadie”, destacó Diana Altamirano.

“Solo he pedido una oración para mi hijo, plata a nadie. No saben el daño que me están causando. Por favor, paren en Chile de hablar tonteras, me están haciendo más daño del que ya tengo“, finalizó la madre del seleccionado chileno, quien ya está en Argentina junto a su primogénito.